Beim Anblick der Polizisten sprang der 34 Jahre alte vermeintliche Beamte demnach - ohne seine Beute - aus dem Fenster der im ersten Stock gelegenen Wohnung. Dabei verletzte er sich am Bein, so dass er nicht mehr fliehen konnte. In der Nähe saß eine 32 Jahre alte Frau am Steuer des mutmaßlichen Fluchtautos, die ebenfalls festgenommen wurde, wie es hieß. Der Vorfall ereignete sich am Montag.