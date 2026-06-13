Kriminalität: Polizei stoppt Verteilung verfassungsfeindlicher Aufkleber

Die Männer hätten auch selbst Kleidung mit verfassungsfeindlichen Symbolen getragen, was von Teilnehmern der Versammlung und auch den Beamten bemerkt worden sei. Neben den Aufklebern beschlagnahmten die Polizisten auch Pyrotechnik sowie Messer, die die drei Männer bei sich gehabt hätten. Nach ihrer Festnahme seien sie auf ein Polizeirevier gebracht worden, sie müssen sich jetzt strafrechtlich verantworten.