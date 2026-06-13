Frankfurt (dpa/lhe) - Die Polizei ist in Frankfurt gegen die Verteilung von Aufklebern mit verfassungsfeindlichen Inhalten eingeschritten. Bei einer von mehreren Versammlungen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt hatten nach Polizeiangaben drei Männer am Freitagabend an der Hauptwache die Aufkleber ausgeteilt. Die Polizisten hätten sofort eingegriffen, die Männer im Alter von 24 und 20 Jahren kontrolliert und festgenommen.
Kriminalität Polizei stoppt Verteilung verfassungsfeindlicher Aufkleber
dpa 13.06.2026 - 12:01 Uhr