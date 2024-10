München - Die Bundespolizei hat zusammen mit Sicherheitsbehörden in Italien und der Schweiz eine mutmaßliche Schleuserbande gestoppt. Bei einer großangelegten Ermittlungsaktion durchsuchten die Behörden am Mittwoch acht Wohnungen in Italien, der Schweiz und den bayerischen Städten Marktoberdorf, Bad Tölz und Oberammergau. Vier Beschuldigte wurden festgenommen, wie die Bundespolizei in München mitteilte. Sie kamen in Untersuchungshaft.