Bei den Kontrollen vom 23. Dezember bis zum 2. Weihnachtsfeiertag auf der Autobahn 6 in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) an der Grenze zu Tschechien entdeckten die Beamten demnach Pyrotechnik wie Raketen, Kugelbomben, Vulkanfontänen, Abschussbatterien und Knallkörper.