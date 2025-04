Pakete vor Auslieferung abgefangen

Die Ermittlungen kamen den Angaben zufolge nach einem Hinweis des Thüringer Landeskriminalamts in einem weiteren Verfahren in Gang. Die Ermittler stießen dabei schließlich auf ein logistisches Netzwerk aus Verpackern und Versendern in den oberbayerischen Regionen Neuburg an der Donau und Eichstätt. In Zusammenarbeit mit einem Postdienstleister stellte die Polizei demnach zahlreiche Pakete mit Drogen noch vor der Auslieferung sicher.