Augsburg (dpa/lby) - Nach einem Angriff auf zwei Männer in Augsburg setzt die Polizei bei der Suche nach einem Tatverdächtigen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler veröffentlichten dafür ein Foto des 22-Jährigen, der vor mehr als fünf Jahren nach einer bundesweit beachteten tödlichen Attacke auf einen 49-Jährigen in Augsburg in die Schlagzeilen geraten war. Der Gesuchte sei ungefähr 1,80 Meter groß, habe eine sportliche Figur, dunkelbraune Haare und habe zuletzt einen Bart gehabt.