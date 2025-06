München (dpa/lby) - Der 53 Jahre alte Pfleger einer Seniorin in München soll die Frau nicht ausreichend versorgt und ihre Wohnung abgesperrt haben. Ein Bekannter der mehr als 80 Jahre alten Frau versuchte, sie zu erreichen und in der Wohnung nach dem Rechten zu sehen, wie die Polizei mitteilte. Als dies nicht gelang, verständigte er am Freitagabend die Polizei.