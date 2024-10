Zweiter Verdächtiger in Leipzig festgenommen

Mitte September wurde ein zweiter Verdächtiger in Leipzig festgenommen. Auch er sitzt in Untersuchungshaft. Bei Wohnungsdurchsuchungen hat die Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die Auswertung wird noch dauern. Darüber hinaus soll ermittelt werden, ob es noch weitere Komplizen im In- und Ausland gibt.