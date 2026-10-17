Bend - Nach einer schockierenden Gewalttat an einer Grundschule im US-Bundesstaat Oregon, bei der drei Kinder und eine Lehrerin getötet wurden, sind noch viele Fragen offen. "Alle wollen wissen, warum, auch wir", sagte der Chef der örtlichen Polizei, Mike Krantz, am Freitag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. Das Motiv des 16 Jahre alten Tatverdächtigen sei weiter unklar. Der Schütze war von einem Einwohner der Stadt Bend erschossen worden, der ihn in die Schule eindringen sah und in ein Klassenzimmer verfolgte.