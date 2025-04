Weidenberg (dpa/lby) - Lebensgefährliche Stichverletzungen soll ein Mann in einer Unterkunft für Asylsuchende im Landreis Bayreuth einer Frau zugefügt und zwei Bewohner mittelschwer verletzt haben. Der 23-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln demnach wegen Verdachts des versuchten Mordes in drei Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann.