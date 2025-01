Kriminalität: Polizei: Mann sticht mit Messer auf Mitbewohner ein

Günzburg - Mit einem Messerstich in den Oberkörper soll ein Mann versucht haben, seinen Arbeitskollegen und Mitbewohner in Günzburg zu töten. Der Verdächtige sei zuvor mit dem 25-Jährigen sowie einem weiteren Arbeitskollegen einkaufen gewesen, teilte die Polizei mit. In der Unterkunft sollen die beiden dann miteinander gestritten und sich geschlagen haben. Dabei soll der 27-Jährige ein Küchenmesser geholt und damit auf seinen Kontrahenten eingestochen haben.