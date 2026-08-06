Kriminalität: Polizei jagt Unbekannten nach Schüssen auf fahrendes Auto

Eningen unter Achalm - Nachdem ein maskierter Unbekannter auf ein fahrendes Auto in Eningen unter Achalm (Kreis Reutlingen) geschossen hat, sucht die Polizei weiterhin nach dem Täter. Die akuten Fahndungsmaßnahmen - die Polizei hatte direkt nach der Attacke von Mittwochabend mit Hubschrauber, Polizeihunden und Streifenwagen nach dem Mann gesucht - seien zwischenzeitlich beendet, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Die Ermittlungen liefen aber weiter auf Hochtouren. Ob sich schon Zeugen gemeldet hätten oder es bereits eine heiße Spur gibt, konnte er nicht sagen.