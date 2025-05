München/Posen - Ermittler haben ein mutmaßlich kriminelles Callcenter im polnischen Posen ausgehoben, von dem aus sogenannte Schockanrufe nach Deutschland getätigt worden sein sollen. Vier Frauen und zwei Männer wurden festgenommen, wie Münchner Polizei mitteilte, die an den Ermittlungen beteiligt war. Sie befinden sich nun in Polen in Untersuchungshaft.