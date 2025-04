Würzburg (dpa/lby) - Rund 3,3 Kilogramm Kokain haben Zivilpolizisten in einem Auto gefunden. Das Rauschmittel habe sich in einem "Schmugglerversteck" befunden, erklärte ein Sprecher der Polizei. Zudem sollen die Beamten am Samstag noch rund 350 Gramm Marihuana in demselben Wagen gefunden haben. Das Auto wurde den Angaben zufolge auf der Autobahn 3 bei Würzburg kontrolliert.