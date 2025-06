Chemnitz - Die Polizei hat bei Chemnitz zwei mutmaßliche Autodiebe geschnappt. In Nürnberg in Bayern wurde am Mittwoch ein Auto gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Am späten Nachmittag wurde der gestohlene Wagen demnach auf der Autobahn 72 bei Chemnitz ausfindig gemacht. Als die Polizei den Wagen anhalten wollte, habe der Fahrer aufs Gaspedal gedrückt.