Kriminalität: Polizei ermittelt nach zwei schweren Angriffen in Dresden

Dresden (dpa/sn) - In der Nacht zu Sonntag sind in Dresden zwei 23 Jahre alte Männer unabhängig voneinander auf der Straße angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, griffen gegen Mitternacht etwa acht Personen einen der Männer an einer Straßenbahnhaltestelle in der Wallstraße an. Ein Angreifer schlug dem Opfer eine Flasche auf den Kopf. Laut Polizei stellten Einsatzkräfte daraufhin einen 21- und einen 20-jährigen Tatverdächtigen in der näheren Umgebung. Gegen beide wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 23-jährige Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nach den übrigen Tatverdächtigen.