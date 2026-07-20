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Kriminalität Polizei ermittelt nach zwei schweren Angriffen in Dresden

Zwei 23-Jährige sind in der Nacht zu Sonntag bei getrennten Angriffen in Dresden schwer verletzt worden. Die Polizei stellte zwei Tatverdächtige und fahndet nach weiteren Beteiligten.

Kriminalität: Polizei ermittelt nach zwei schweren Angriffen in Dresden
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In der Nacht zu Sonntag sind zwei Männer in Dresden schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Beide wurden unabhängig voneinander auf der Straße angegriffen. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa

Dresden (dpa/sn) - In der Nacht zu Sonntag sind in Dresden zwei 23 Jahre alte Männer unabhängig voneinander auf der Straße angegriffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, griffen gegen Mitternacht etwa acht Personen einen der Männer an einer Straßenbahnhaltestelle in der Wallstraße an. Ein Angreifer schlug dem Opfer eine Flasche auf den Kopf. Laut Polizei stellten Einsatzkräfte daraufhin einen 21- und einen 20-jährigen Tatverdächtigen in der näheren Umgebung. Gegen beide wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Der 23-jährige Geschädigte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nach den übrigen Tatverdächtigen. 

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Gegen 23:30 Uhr wurde in der Reicker Straße in Dresden-Prohlis zudem ein zweiter 23-Jähriger angegriffen. Dabei wurde er den Angaben zufolge mit einem Messer schwer verletzt. Laut Polizei hatte eine fünfköpfige Gruppe zuvor Geld und Zigaretten von ihm und seinen zwei Begleitern gefordert. Als diese ablehnten, entfernte sich die Gruppe laut Polizei zunächst. Kurz darauf wurde der 23-Jährige dann von einem Mitglied der Gruppe attackiert. Die Polizei ermittelt.