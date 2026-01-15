Passau (dpa/lby) - Die Polizei hat in einer Werkstatt in Passau eine Aufzuchtanlage für Cannabispflanzen sowie diverse Waffen entdeckt. Die Beamten hatten eigentlich nur einen 38-Jährigen kontrolliert, doch dabei starken Marihuanageruch aus dessen Werkstatt bemerkt. Dort entdeckten sie neben der Aufzuchtanlage und 15 Gramm Methamphetamin mehrere Pistolen, eine Schrotflinte und diverse Messer, deren Strafbarkeit nach Angaben des Polizeipräsidiums Niederbayerns noch geprüft wird. Der 38-Jährige wurde am Mittwochabend vorläufig festgenommen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.