Der Pfleger wohne im Haus des zu pflegenden Mannes in Hof. Die beiden seien am Donnerstag in Streit geraten und der 47 Jahre alte Pfleger sei den Senior körperlich angegangen. Der 76 Jahre alte Pflegebedürftige wurde dabei laut Polizei und Staatsanwaltschaft leicht verletzt. Der Gegenstand des Streites sei den Beamten zunächst nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei.