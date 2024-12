Bamberg (dpa/lby) - Eine Frau soll in Oberfranken ihre ein Jahr alte Pflegetochter getötet haben. Die 32-Jährige aus dem Landkreis Bamberg sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie werde dringend verdächtigt, für innere Verletzungen des 21 Monate alten Mädchens verantwortlich zu sein, an denen das Kleinkind letztlich starb.