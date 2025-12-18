Kriminalität: Patienten vergiftet? Lebenslang für Mediziner in Frankreich

Besançon - Weil er absichtlich Patienten vergiftet und zwölf von ihnen so getötet haben soll, ist ein französischer Anästhesist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das entschied ein Schwurgericht im ostfranzösischen Besançon, wie die französische Nachrichtenagentur AFP und französische Medien übereinstimmend berichteten. Der 53-jährige ehemalige Mediziner hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Er will gegen das Urteil in Berufung gehen, schrieb AFP unter Verweis auf die Kanzlei seiner Verteidiger.