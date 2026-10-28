Dresden (dpa/sn) - Ein Autofahrer soll in Dresden zwei Menschen mit einer Schreckschusspistole bedroht haben. Die beiden 25 und 37 Jahre alten Männer meldeten den Vorfall in der Nacht zu Mittwoch der Polizei. Demnach habe der Mann die beiden aus seinem Auto heraus bedroht. Kurz darauf stoppte die Polizei das Auto eines 40-Jährigen und stellte eine Schreckschusswaffe sicher. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis und war betrunken. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung gegen den Mann.