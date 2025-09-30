 
Kriminalität Paar in Costa Rica getötet - Ermittlungen auch in Traunstein

In Costa Rica werden die Leichen eines deutsch-österreichischen Paares entdeckt. Nun ermittelt auch eine bayerische Staatsanwaltschaft in dem Fall.

 
Die Ermittler entdeckten die Leichen mit Hilfe eines Spürhunds. (Archivbild) Foto: ---/OIJ Costa Rica/dpa

San José/Traunstein - Im Fall des in Costa Rica getöteten Paares ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft Traunstein. Es sei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden, teilte die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekanntgegeben. "Die Ermittlungen haben erst vor kurzem begonnen, sodass aktuell keine weiteren Auskünfte möglich sind", hieß es.

Die Leichen des 60-jährigen Deutschen und seiner 57-jährigen Partnerin aus Österreich waren auf ihrem Grundstück nahe der Stadt Quepos an der Pazifikküste gefunden worden. Sie waren dort - an den Händen gefesselt und mit Schusswunden - vergraben worden. Die dortige Polizei geht von einem Raubmord aus. Beamte waren Behördenangaben zufolge zu dem Haus gefahren, nachdem eine Anzeige wegen eines Überfalls eingegangen war.