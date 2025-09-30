San José/Traunstein - Im Fall des in Costa Rica getöteten Paares ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft Traunstein. Es sei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden, teilte die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekanntgegeben. "Die Ermittlungen haben erst vor kurzem begonnen, sodass aktuell keine weiteren Auskünfte möglich sind", hieß es.
Kriminalität Paar in Costa Rica getötet - Ermittlungen auch in Traunstein
dpa 30.09.2025 - 19:29 Uhr