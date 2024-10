Der Mann wurde laut Polizei am Sonntag gegen 22.30 Uhr in der Nußbaumstraße von den fünf Männern angegriffen. Die Täter durchsuchten zunächst seine Taschen. Als der Mann versuchte, dies zu verhindern, schlugen ihn die Angreifer zu Boden. Sie entwendeten seine Brusttasche samt Inhalt und flohen in Richtung Thalkirchner Straße. Der Obdachlose erlitt leichte Verletzungen und alarmierte selbst die Polizei.