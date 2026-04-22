Im Zeitraum vom 20. bis 21. April wurden an mehreren Ladesäulen für E-Autos in Sonneberg, so am Stadion Sonneberg, im Umfeld der Wolkenrasen-Begegnungsstätte Wolke 14 sowie bei der Gärtnerei Baum in Hönbach, die fest montierten Ladekabel gestohlen. Die Likra tritt an diesen Säulen als Betreiber im Auftrag der Stadt Sonneberg sowie privater Eigentümer auf und hat den Diebstahl bei der Polizeiinspektion Sonneberg angezeigt.