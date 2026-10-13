Kriminalität: Notar soll von 88-Jähriger Millionenerbe erschlichen haben

Unanfechtbarer Erbvertrag zugunsten des Notars?

Laut Anklage soll der damalige Notar 2023 statt eines Testaments einen unanfechtbaren Erbvertrag mit seiner Mandantin aufgesetzt haben, die später in einem Pflegeheim in Horbach im nördlichen Rheinland-Pfalz starb. Er habe ein Dokument so manipuliert, dass er Alleinerbe wurde - und die Frau dies unterschreiben lassen. Das Vermögen der 88-Jährigen habe sich auf mehr als 975.000 Euro sowie ein Grundstück im Wert von 250.000 Euro belaufen.