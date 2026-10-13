Kriminalität: Notar soll von 88-Jähriger Millionenerbe erschlichen haben

Limburg/Horbach - Weil sich ein einstiger Notar das teils einem Kloster zugedachte Millionenerbe einer 88-jährigen Mandantin erschlichen haben soll, steht er vor dem Landgericht Limburg. Die Anklage wirft dem 49 Jahre alten Rechtsanwalt jeweils einen besonders schweren Fall des Betrugs und der Urkundenfälschung vor. Die Seniorin wollte ihr Erbe eigentlich einem Kloster in Eibingen im Rheingau, einer Kirchengemeinde an ihrem Wohnort Braunfels in Mittelhessen und ihren Nachbarn zugutekommen lassen.