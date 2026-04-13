Kriminalität: Neunjährige muss im Prozess um Mord an ihrer Mutter aussagen

Noch kurz vor der Tat habe der Ex-Partner versucht, den Kopf ihrer Mutter beim Grillen ins Feuer zu drücken, schilderte die Neunjährige. Danach habe sie sich dann von ihm getrennt. Am Tattag selbst sei der Mann sehr nervös gewesen, als er ihre kleine Halbschwester abgeholt habe. Er habe das Kind überreden wollen, nicht bei ihm, sondern bei der Mutter zu übernachten. Weder ihn noch dessen Ziehsohn, der früher "echt ein guter Spielkamerad war", wolle sie jemals wiedersehen, sagte die Neunjährige: "Nie wieder." Die Staatsanwaltschaft geht von einer Tat aus Rache aus.