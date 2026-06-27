In der Rückschau die gute Nachricht zuerst: 2025 wurden, bezogen auf den Landkreis Sonneberg, etwas weniger Straftaten erfasst in der polizeilichen Kriminalstatistik. Was ebenfalls hängen bleiben darf: Im Vergleich der LPI-Dienststellen im Landkreis-Dreier Saalfeld-Rudolstadt, Saale-Orla und Sonneberg verteidigen die Ermittler aus der Bismarckstraße einmal mehr ihren angestammten Platz, was die höchste Aufklärungsquote anbelangt.