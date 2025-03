Laut Polizei war die Familie an Halloween des vergangenen Jahres in Kirchseeon unterwegs gewesen, um Süßigkeiten zu sammeln. Am 3. November wollte der vierjährige Sohn einen der gesammelten Schokoriegel essen. Hierzu brach seine Mutter den Riegel eigenen Angaben zufolge auseinander - und fand, so jedenfalls hieß es damals, in dem Riegel eine etwa vier Zentimeter lange Nadel.