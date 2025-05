Rentweinsdorf (dpa/lby) - Nach einem Überfall auf eine Rentnerin in Unterfranken sind drei Tatverdächtige aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der dringende Tatverdacht gegen die drei Männer habe sich nicht bestätigt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Haftbefehle seien am Dienstag aufgehoben worden, hieß es weiter. Die Ermittlungen gegen sie dauern aber an.