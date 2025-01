Oberkappel - Nach den tödlichen Schüssen in Österreich sind die beiden Kinder des deutschen Schützen laut Polizei in der Obhut der Großeltern. Ihr 44 Jahre alter Vater hatte nach Darstellung der Behörden in einer kleinen Gemeinde an der deutsch-österreichischen Grenze den neuen Freund der Mutter erschossen und wenig später Suizid verübt. Das Tatmotiv dürfte mit der bevorstehenden Scheidung zusammenhängen, hieß es bei der Polizei.