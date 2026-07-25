Kriminalität: Nach tödlichem Streit in Ulm - Verdächtiger in U-Haft

Dem gambischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit einem 59 Jahre alten Mann in Streit geraten zu sein. Im weiteren Verlauf soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der 59-Jährige stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Er starb wenig später in einem Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge vor.