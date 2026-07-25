Kriminalität: Nach tödlichem Streit in Ulm - Verdächtiger in U-Haft

Ulm - Nach einem tödlichen Streit in Ulm sitzt der Tatverdächtige nun in Haft. Der 27-Jährige war einer Haftrichterin vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.
In Ulm geraten zwei Männer aneinander - wenig später ist einer von ihnen tot. Der mutmaßliche Täter flüchtet. Mittlerweile ist er gefasst - und sitzt in Untersuchungshaft.
Ulm - Nach einem tödlichen Streit in Ulm sitzt der Tatverdächtige nun in Haft. Der 27-Jährige war einer Haftrichterin vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit.
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Dem gambischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, am Dienstag gegen 16.30 Uhr mit einem 59 Jahre alten Mann in Streit geraten zu sein. Im weiteren Verlauf soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein, bei der der 59-Jährige stürzte und schwere Verletzungen erlitt. Er starb wenig später in einem Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 27-Jährigen Körperverletzung mit Todesfolge vor.
Nach der Tat war der Mann zunächst geflüchtet. Am Freitag hatte die Polizei ihn dann im Landkreis Neu-Ulm ausfindig machen und widerstandslos festnehmen können. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.