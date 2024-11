Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken waren zwei Streifenbeamte am Wochenende eingeschritten, weil der Mann seine Lebensgefährtin in einer Wohnung in Nürnberg mit einem Messer bedrohte. Nachbarn hatten zuvor wegen eines Streits die Polizei verständigt. Als ein Polizist und eine Polizistin bei der Wohnung ankamen, konnten die beiden demnach Hilferufe einer Frau vernehmen. Da auf trotz Klingeln keiner öffnete, traten die Polizisten den Angaben zufolge die Tür ein.