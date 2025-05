Am Freitag war im Gymnasium in Eschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) eine Drohmail eingegangen, die die Polizei zur Räumung der beiden Schulen mit insgesamt knapp 900 Schülerinnen und Schülern veranlasste. Das Areal wurde weitläufig abgesperrt, die Gebäude unter anderem mit Hunden abgesucht - ohne dass ein verdächtiger Gegenstand gefunden wurde.