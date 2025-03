Bielefeld - Nach den Schüssen in der Nähe des Landgerichts Bielefeld mit vier Verletzten sitzt eine zweite mutmaßlich beteiligte Person in Untersuchungshaft. Gegen eine Frau sei Haftbefehl durch einen Richter erlassen worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zum Inhalt des Haftbefehls wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Die Staatsanwaltschaft kündigte weitere Informationen für Montag an.