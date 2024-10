Für die Ermittlungen gründete die Kripo Ansbach die Arbeitsgruppe "Carport". Unter anderem führten DNA-Abgleiche und Videoaufzeichnungen zu den 18 Männern im Alter zwischen 20 und 25 Jahren. Den Angaben zufolge hatten alle in einer Flüchtlingsunterkunft in Bamberg gewohnt, die am 26. September durchsucht worden war. Einer der Verdächtigen sitzt in Abschiebehaft, andere sind wegen vergleichbarer Straftaten bereits in Haft. Details dazu nannten die Ermittler nicht.