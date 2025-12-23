 
Mit einer Pistole überfällt ein Mann eine Geldtransferstelle in Nürnberg und flüchtet. Die Polizei sucht nach dem Täter und veröffentlicht nun Videoaufnahmen.

Wer erkennt den Täter? (Symbolbild) Foto: Sarah Knorr/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Mit einer Videoaufnahme fahndet die Polizei nach einem Mann, der eine Geldtransferstelle in Nürnberg überfallen hat. Bislang sei der Täter noch unbekannt, teilte die Polizei mit. Wer den Mann erkennt, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Der Täter wird als 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Zudem sei er kräftig, etwa 25 bis 45 Jahre alt und trage einen Vollbart ohne Oberlippenbart.

Der Mann sei am Mittwoch bewaffnet mit einer Pistole in die Filiale gegangen, hieß es. Dort habe er die Angestellte bedroht und sei anschließend mit Bargeld geflüchtet. Die Höhe der Beute veröffentlicht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Die Angestellte des Geschäfts blieb unverletzt. Mit mehreren Streifenwagen suchte die Polizei in der Innenstadt und im öffentlichen Nahverkehr vergeblich nach dem Täter. Spezialisten hatten vor Ort Spuren gesichert.