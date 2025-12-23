Nürnberg (dpa/lby) - Mit einer Videoaufnahme fahndet die Polizei nach einem Mann, der eine Geldtransferstelle in Nürnberg überfallen hat. Bislang sei der Täter noch unbekannt, teilte die Polizei mit. Wer den Mann erkennt, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Der Täter wird als 1,80 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Zudem sei er kräftig, etwa 25 bis 45 Jahre alt und trage einen Vollbart ohne Oberlippenbart.