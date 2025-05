Die Leiche des Mannes war am Montag in einer Wohnung in Sonneberg gefunden worden. Die Mordkommission des LKA hat die Ermittlungen übernommen. Genauere Angaben zu der Tat und in welchem Verhältnis die Tatverdächtige zu dem Opfer stand, wurden bislang aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht.