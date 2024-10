Opfer konnten zum Teil schon vernommen werden

Der Angreifer hatte am Samstagnachmittag drei Männer sowie eine 48-jährige Frau mit einem Messer an einem Straßenrand im Ort Vallstedt schwer verletzt. Nach Informationen der "Peiner Allgemeinen Zeitung" hatten die Opfer den Gehweg gekehrt oder sich in ihren Vorgärten befunden, als sie attackiert wurden.