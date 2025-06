Eine seit November vergangenen Jahres verschwundene Frau war Mitte Juni tot in einem Waldstück bei Bad Aibling gefunden worden, ihr Ehemann sitzt in Untersuchungshaft. Die Sperrung soll von 8.00 bis 16.00 Uhr dauern. Was genau die Polizei dort sucht, sagte eine Sprecherin auf Anfrage nicht.