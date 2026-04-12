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  4. Nach Leichenfund in Nürnberg: Tatverdächtiger festgenommen

Kriminalität Nach Leichenfund in Nürnberg: Tatverdächtiger festgenommen

Ein Bewohner einer Sozialpension schlägt Alarm. Wenig später findet die Polizei eine Leiche und nimmt einen tatverdächtigen 19-Jährigen fest.

Kriminalität: Nach Leichenfund in Nürnberg: Tatverdächtiger festgenommen
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Die Polizei nahm den Tatverdächtigen am Samstag fest. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines Mannes in Nürnberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Den Angaben nach handelt es sich um einen 19-Jährigen aus dem sozialen Umfeld des Getöteten. Der Mann sei am Samstag in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag gegen den Mann, wie es hieß. Ein Ermittlungsrichter soll über die Haftfrage entscheiden. 

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Der Getötete, ein 66 Jahre alter Mann, wurde am Samstagmittag leblos in seiner Wohnung in einer Sozialpension aufgefunden. Laut Polizei kam der Mann "offenbar gewaltsam zu Tode". Ein Mitbewohner rief die Polizei, weil er verdächtige Wahrnehmungen aus dem Zimmer des 66-Jährigen gemacht hatte. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.