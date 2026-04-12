Nürnberg (dpa/lby) - Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod eines Mannes in Nürnberg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Den Angaben nach handelt es sich um einen 19-Jährigen aus dem sozialen Umfeld des Getöteten. Der Mann sei am Samstag in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag gegen den Mann, wie es hieß. Ein Ermittlungsrichter soll über die Haftfrage entscheiden.