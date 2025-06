Brotterode (dpa/th) - Nach dem Fund einer Leiche in Brotterode im Kreis Schmalkalden-Meiningen ist am Donnerstagabend eine Tatverdächtige verhaftet worden. Wie die Landespolizeiinspektion Suhl mitteilte, wurde die 50-Jährige heute dem Haftrichter vorgeführt und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Vorausgegangen waren Ermittlungen der Polizei und der Mordkommission des Thüringer Landeskriminalamtes.