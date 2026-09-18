Kriminalität: Nach Explosionen - Haftbefehl gegen 17-Jährigen erlassen

In Frankfurt hatte es am Donnerstagmorgen auf der Berger Straße und auf der Zeil Detonationen gegeben, ebenso wie in den vergangenen Tagen bereits zweimal in Frankfurt und einmal in Offenbach. In allen Fällen gab es keine Verletzten, aber erheblichen Sachschaden. Ob zwischen den insgesamt fünf Taten ein Zusammenhang besteht, wird ermittelt. Laut Polizei gibt es Hinweise auf organisierte Kriminalität.