Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach den Explosionen in Frankfurt und Offenbach ist ein Haftbefehl gegen einen tatverdächtigen 17-Jährigen erlassen worden. Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Frankfurt sei der Beschuldigte nun in Untersuchungshaft, teilte Oberstaatsanwalt Dominik Mies von der Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Anfrage mit. Der 17-Jährige aus den Niederlanden war am Donnerstag festgenommen worden. Ihm wird versuchter Mord und das Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion vorgeworfen.
Kriminalität Nach Explosionen - Haftbefehl gegen 17-Jährigen erlassen
dpa 18.09.2026 - 18:33 Uhr