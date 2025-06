Kriminalität: Nach der Tötung zweier Frauen: Verdächtiger im Krankenhaus

Polizei hat Warnschuss abgegeben

Unbeteiligte Zeugen hatten am späten Donnerstagabend die Polizei alarmiert, wie es hieß. Ihnen zufolge gab es eine Auseinandersetzung in dem Haus. Innerhalb weniger Minuten sei laut Polizei ein Großaufgebot an Einsatzkräften aus Unterfranken und Hessen vor Ort gewesen.