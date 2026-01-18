Kriminalität: Nach Brand am Domplatz Einbruch in beschädigte Häuser

Erfurt (dpa/th) - Erst ein Brand an Silvester, nun auch noch Einbrecher: Für die Bewohner der in der Neujahrsnacht stark beschädigten Fachwerkhäuser am Erfurter Domplatz kommt es immer dicker. In den frühen Morgenstunden seien vier Menschen in die Gebäude eingebrochen, teilte die Polizei mit. Sie seien auf frischer Tat ertappt worden. Da die Gebäude einsturzgefährdet seien, habe die Polizei sie erst beim Verlassen der Häuser festgenommen. Angaben zu möglicher Beute machte ein Sprecher auf Anfrage nicht.