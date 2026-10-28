Kriminalität: Nach Angriff mit Auto - Mutmaßlicher Täter festgenommen

Neustadt am Rübenberge - Nach dem gezielten Angriff mit einem Auto auf eine Menschengruppe bei Hannover hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann soll zeitnah einem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mit. Die Ermittler werfen dem Beschuldigten versuchten Totschlag in fünf Fällen vor. Der Mann stehe im dringenden Verdacht, gezielt auf mehrere Personen zugefahren zu sein. Zum Alter und zur Nationalität des Verdächtigen gab es zunächst keine Angaben.