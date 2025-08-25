Kriminalität: Nach Angriff auf Mann vier Tatverdächtige in Haft

Helbedündorf (dpa/th) - Nachdem ein Mann in seinem Wohnhaus in Nordthüringen mitten in der Nacht angegriffen und schwer verletzt worden ist, sitzen nun vier Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Ein 23-Jähriger stellte sich laut Polizei am Wochenende und wurde nach Erlass eines Haftbefehls in ein Gefängnis gebracht. Die Beamten hatten zuvor unter anderem mit Hubschrauber und Spürhund nach dem jungen Mann gesucht.