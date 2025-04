Kriminalität: Nach angeschossener Katze erneut verletztes Tier gefunden

Mitte April: Katze an Schussverletzung gestorben

Wegen der örtlichen Nähe ist dem Sprecher zufolge ein Bezug zu einem anderen Fall möglich. In der Nacht auf den 16. April sei eine Katze von bislang Unbekannten angeschossen worden. Das Tier starb demnach an seinen Verletzungen. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte, sei bislang unklar, so der Sprecher. Die Polizei ermittelte zu Verdächtigen.