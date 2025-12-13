Kriminalität: Mutter mit vier Kindern mit Messer verletzt - Täter flüchtig

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war es am Morgen um 5.30 Uhr in der Wohnung der 26 Jahre alten Frau zu dem Angriff gekommen. Zunächst sei der 20-Jährige auf die Mutter losgegangen, danach auf die Kinder. Dabei handle es sich um drei Söhne im Alter von drei, fünf und sieben Jahren sowie um eine Tochter im Alter von acht Jahren.