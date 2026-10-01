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Kriminalität Mutmaßliches IS-Mitglied in Thüringen festgenommen

Beamte des Bundeskriminalamts nehmen im thüringischen Eisenach einen Mann fest - dieser soll laut Bundesanwaltschaft für den IS als bewaffneter Militärpolizist tätig gewesen sein.

Kriminalität: Mutmaßliches IS-Mitglied in Thüringen festgenommen
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Gegen den Mann lag ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vor. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Eisenach/Karlsruhe - Der Generalbundesanwalt hat im thüringischen Eisenach ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Der in Kuwait geborene Mann soll sich spätestens im August 2016 im Irak dem IS angeschlossen haben. Bis Anfang 2017 soll er als bewaffneter Militärpolizist für die Organisation tätig gewesen sein, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen - damals als Heranwachsender. 

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Gegen den Mann lag den Angaben zufolge ein Haftbefehl des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofs vom 15. September vor, festgenommen wurde er am Donnerstag in Eisenach durch Beamte des Bundeskriminalamts. Der Mann sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.