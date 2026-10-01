Kriminalität: Mutmaßliches IS-Mitglied in Thüringen festgenommen

Eisenach/Karlsruhe - Der Generalbundesanwalt hat im thüringischen Eisenach ein mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festnehmen lassen. Der in Kuwait geborene Mann soll sich spätestens im August 2016 im Irak dem IS angeschlossen haben. Bis Anfang 2017 soll er als bewaffneter Militärpolizist für die Organisation tätig gewesen sein, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Ihm wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen - damals als Heranwachsender.