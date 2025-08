"Die Übergabe des Betroffenen an die deutschen Behörden ist bewilligt worden", sagte der Sprecher des Landesgerichts Linz, Paul Tumfart. Die Entscheidung sei rechtskräftig, der Mann habe auf Rechtsmittel verzichtet. Er werde den deutschen Behörden daher nach derzeitiger Planung in den kommenden ein bis zwei Wochen übergeben. Der Mann befindet sich derzeit in Linz in sogenannter Übergabehaft.